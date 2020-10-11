Созданы передвижные пункты обеспечения участвующих в боевых действиях войск, сообщает Минобороны Азербайджана.

Вопросы обеспечения и оснащения участвующего в боевых действиях личного состава находятся в центре внимания и принимаются все меры для их немедленного решения.

Обеспечение войск военной техникой, боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продуктами питания и имуществом осуществляется соответствующими управлениями и службами непрерывно и круглосуточно. Для этого возле зоны боевых действий созданы передвижные пункты обеспечения и бытового обслуживания.

Представляем видео о деятельности этих пунктов.