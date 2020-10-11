В Афинах попытались напасть на Саакашвили

В греческих Афинах неизвестные попытались напасть на третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал Mtavari.

По его данным, инцидент произошел во время встречи Саакашвили с грузинскими эмигрантами. Отмечается, что провокаторы поджидали у входа в здание, где проходило мероприятие. На нем политик подробно рассказал о планах, которые он предлагает своим сторонникам и избирателям.

Известно, что в ходе потасовки пострадали несколько человек.