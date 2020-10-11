Хикмет Гаджиев: «Для руководства Армении не существует никаких моральных правил»

«Ракета «СКАД» является баллистической ракетой средней дальности и способна нести ядерные боеголовки. В целом, если мы посмотрим на военные операции, проводимые в последнее время в мире, то увидим, что это один из уникальных случаев, когда по городу с населением более 500 тысяч человек была выпущена баллистическая ракета, обладающая большой разрушительной силой». Об этом журналистам в Гяндже сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что это показывает, что для военно-политического руководства Армении не существует никаких моральных, этических правил, барьеров, присущих мировой цивилизации: «Мы расцениваем это как вандализм и варварство».