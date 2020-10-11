Хулуси Акар: в этой борьбе Турция рядом с Азербайджаном до конца

"Азербайджан и Турция - братья. Нас разделить невозможно. Мы продолжаем делать, все что нужно". Как сообщает турецкое агентство DHA, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Есть агрессор, Армения, которая оккупировала территории Аербайджана. Надо спросить у этих людей: 30 лет наши азербайджанские братья ждали результатов диалога, что вы для этого сделали? Ответ – ноль. В этой борьбе Турция рядом с Азербайджаном до конца. Наши азербайджанские братья соблюдают режим прекращения огня. Армения же отнеслась к этому неискренне и не выполняет это условие. Они продолжают безжалостно уничтожать ракетами мирное население", - сказал турецкий министр.