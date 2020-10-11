Старый Баку во имя Будущего Карабаха

Вооруженные силы Азербайджана продолжают пресекать военные провокации Армении и проводят необходимые контрнаступательные операции для обеспечения территориальной целостности Азербайджана и безопасности гражданского населения.

Руководство Управления историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", а также сотрудники аппарата и других структур в целях поддержки армии в боях за освобождение азербайджанских земель перечислили в Фонд поддержки ВС Азербайджана 36 151 манат.

«Карабах наш! Карабах – это Азербайджан», - говорится в сообщении Управления.