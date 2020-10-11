Ильхам Алиев: «Все вокруг Гадрута - под нашим контролем»

«Азербайджанская армия продолжает свою освободительную миссию. Мы каждый день освобождаем новые позиции. Эти позиции – не обязательно села или города. Пусть это будет высота, гора – это тоже важно. В города мы все равно вернемся. Самый главный вопрос для нас – это взятие стратегических высот», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому каналу Haber Global сообщает Report.

«Все вокруг Гадрута находится под нашим контролем. Мы и в городе есть. Но заходить или не заходить в город, это другой вопрос. Перед нами нет такой политической обязанности – объявить сегодня об одном месте, а завтра о другом. В некоторых случаях мы освобождаем села и города, но сообщаем об этом через день-два. И в этом есть своя тактика», - сказал президент Азербайджана.