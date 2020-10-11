В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров в понедельник, 47 человек вылечились.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 42 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 404 человека вылечились, 609 человек скончались. Лечение 2 091 человека, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

Всего в Азербайджане проведен 1 180 271 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 3 551 - за минувшие сутки.