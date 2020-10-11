В Саудовской Аравии пройдет крупнейшая банковская сделка года

Крупнейший банк Саудовской Аравии по объему активов National Commercial Bank (NCB) сообщил, что покупает конкурирующий Samba Financial Group за $15 млрд. Сделка станет крупнейшей в банковском секторе с начала 2020 года, сообщает Bloomberg.

Объединенный банк с активами более $220 млрд станет третьим по этому показателю среди финансовых институтов стран Персидского залива, его капитализация превысит $46 млрд.

NCB заплатит 28,45 саудовского рияла ($7,58) за акцию Samba, что оценивает весь банк в 55,7 млрд риялов. Сделка будет оплачена акциями NCB, передает Интерфакс.

В результате акционерам NCB будет принадлежать 67,4% объединенного банка, акционерам Samba - 32,6%. Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), являющийся крупнейшим акционером обоих банков, будет владеть 37,2% объединенного фининститута. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2021 года.