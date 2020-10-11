Последовательные победы отважной Азербайджанской армии в Отечественной войне вызвали большой энтузиазм у всего нашего народа. Каждый из нас - во имя обеспечения нашей территориальной целостности - помогает нашим солдатам в этой войне с армянскими агрессорами, и мы демонстрируем свою готовность сделать все возможное для достижения полной победы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Азербайджанского медицинского университета (АМУ), сотрудники университета также пожертвовали 200 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам, чтобы стать частью этой победы и внести свой вклад в справедливую борьбу с армянскими оккупантами. Кроме того, врачи АМУ, проходя службу в зонах боевых действий, испытывают гордость за участие в защите территориальной целостности Азербайджана.

«Мы верим, что под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева наши героические воины выиграют войну за правое дело, азербайджанский народ спустя много лет вернется на свои родные земли, каждый из нас почувствует дыхание свободного Карабаха. Победа за нами! Карабах - это Азербайджан!», - говорится в заявлении.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам был учрежден Указом президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития наших Вооруженных сил на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мероприятий.