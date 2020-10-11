Совсем нет сна!.. Уже который день!.. – с надрывом звучит в эфире хорошо знакомый нам голос Севиль Гейдаровны Алиевой – дочери общенационального лидера Азербайджана. Сегодня, 12 октября, день рождения Севиль ханум, но все ее мысли связаны с самоотверженной борьбой юных азербайджанцев за свою Родину. - Стоит смежить веки, а в них, как на экране, тельце изувеченного мальчонки из Гянджи. А над его окровавленном, вчера ещё звонко смеющемся личике, рыдающая мать. Но это не она. Это - я! Это моё дитя. А его, по утру ещё сладко посапывающего, убила выпущенная из Армении ракета. Из Армении, а не из нашего Нагорного Карабах а, земли которого уже более четверти века топчут сапоги называющих себя человеками самовлюбленных изуверов…

Я вижу наших солдат, которые в так называемое объявленное перемирие, собрали тела убитых оккупантов и на носилках понесли их в сторону армянских позиций, где реял белый флаг. И что же?! Наших, безоружных ребят, делающих доброе и, по истине, божеское дело, армяне покрошили автоматными очередями и забросали гранатами. Более подлейшего деяния мир ещё не знал.

По ту сторону - нелюди… Нам это было ясно с конца 80-х годов. А миру, с подачи Горбачёва, сдавшего многонациональную державу и, получившего за это Нобелевскую премию Мира (какое позорище!), подавалось в розовом свете. А Ходжалы?! Мир молчал. Мимо его сознания проскакивали кровавые эпизоды того, как из Армении, загребающей чужими руками каштаны из огня, свет ещё не знал, где испокон веков жили азербайджанцы, их сотнями тысяч, через горные урочища гнали в Азербайджан.

И вот на волне боевых успехов мы, скрепя сердце, опять-таки согласились на переговоры. Нам ни одной пяди армянской земли не нужно. Нам надо вернуть родное – свое. И вот 10-ти часовой марафон переговоров. Признаться, ни я, ни наш народ, после долголетних, явно искусственных затяжек, ничего хорошего не ждали.

* * *

Севиль-ханум рассказывает долго о брате – президенте и Главнокомандующем Ильхаме Алиеве: «Я слушал его речь на CNN. Он бьется, он молодец! Я горжусь своим братом!»

Гибнут люди. Гибнут по воле политиканов. Иной раз думается, что землянам чуждо такое понятие, как СПРАВЕДЛИВОСТЬ. …

… Гибнут люди. Совсем нет сна!.. Уже который день!.. Стоит смежить веки, а в них, как на экране, тельце изувеченного мальчонки из Гянджи. А над его окровавленном и вчера ещё звонко смеющемся личике, рыдающая мать. Но это не она. Это - я! Это моё дитя…

Поэтому, зная, что коллектив haqqin.az , с которым я давно дружна, станет сегодня поздравлять меня с днём рождения, прошу на время отложить всегда тёплые по этому случаю слова. Пока мы не водрузим флаг над всем Карабахом. Сердце подсказывает —так оно и будет!