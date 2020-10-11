В Иране рекордное число жертв коронавируса за сутки

Число летальных случаев из-за заражения коронавирусом в Иране возросло за сутки на 272, это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщила сегодня глава департамента по связям с общественностью Минздрава Исламской Республики Сима Садат Лари.

"Число новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 4 206, общее количество заразившихся достигло 504 281", - приводит ее слова агентство ISNA.

Представитель иранского Минздрава отметила, что "за прошедшие 24 часа в Иране умерли 272 пациента, общее число летальных исходов достигло 28 816". Предыдущий антирекорд по числу летальных случаев был зафиксирован 11 октября - 251.

По данным ведомства, всего в стране выздоровели 409 121 человек.