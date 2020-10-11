Министр обороны Турции позвонил Шойгу: "Армения должна убраться из Карабаха"
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел в понедельник телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Минобороны Турции.
Глава оборонных ведомств Турции и России обсудили тему провокаций Армении в отношении Азербайджана, ситуацию в сирийском Идлибе и в Ливии.
Акар в беседе с Шойгу подчеркнул необходимость прекращения обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении и вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских земель.
«Армения нарушает режим гуманитарного перемирия. Ереван должен вывести войска с территории Азербайджана. Баку не может ждать справедливости еще 30 лет. Турция готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны», - сказал турецкий министр.