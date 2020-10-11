Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 50 тысяч долларов.

Источником средств являются гонорары за книгу, которая выйдет в свет в следующем году.

Как стало известно haqqin.az известный бакинец, журналист с мировой славой Михаил Гусман пожертвовал 50 тысяч долларов пострадавшим от карабах ской войны азербайджанским семьям.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Фонд финансируется за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана, и других поступлений, не запрещенных законодательством, с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.