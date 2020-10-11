Михаил Гусман перечислил 50 тысяч долларов семьям, пострадавшим от войны обновлено
Как стало известно haqqin.az известный бакинец, журналист с мировой славой Михаил Гусман пожертвовал 50 тысяч долларов пострадавшим от карабахской войны азербайджанским семьям.
Источником средств являются гонорары за книгу, которая выйдет в свет в следующем году.
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Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 50 тысяч долларов.
Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам был создан Указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджанской Республики на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.
Фонд финансируется за счет средств, поступающих на добровольной основе от юридических и физических лиц, действующих на территории Азербайджана, и других поступлений, не запрещенных законодательством, с целью финансовой помощи для укрепления материально-технической и социальной базы Вооруженных сил Азербайджанской Республики.