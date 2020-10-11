Государственное морское агентство обратилось в Международную морскую организацию (IMO), членами которой являются 175 морских государств. Об этом haqqin.az сообщили в Государственном морском агентстве при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

В обращении говорится, что Армения не выполняет резолюций Совета безопасности ООН, принятых в связи с нагорно-карабахским конфликтом, вооруженные силы Армении интенсивно обстреливают населенные пункты Азербайджана, грубо нарушают режим гуманитарного прекращения огня, а также Женевские конвенции 1949 года, приводятся факты нанесения крупного ущерба мирным населенным пунктам, в том числе обстрела в ночное время второго по величине города Азербайджана - Гянджи, в результате которого есть погибшие и раненые.

В документе особо подчеркивается, что Азербайджан в течение 30 лет работал над мирным урегулированием конфликта и всегда был сторонником мира. Даже несмотря на неоднократные провокации армянской стороны против гражданского населения, Азербайджан никогда не применял военную силу против мирного населения.