Черногория открестилась от своего футболиста, поддержавшего Армению

Посольство Азербайджана в Черногории направило дипломатическую ноту в МИД этой страны по поводу поддержки, выраженной Армении черногорским футболистом после матча Лиги наций между сборными Черногории и Азербайджана (2:0).

Напомним, после игры черногорский футболист Андрия Драгоевич, поигравший в армянских клубах, поделился в соцсетях публикацией о том, что посвящает эту победу Армении. При этом сам он в матче не участвовал и в сборную вызван не был.

Реагируя на ноту посольства Азербайджана, Футбольная ассоциация Черногории выступила с заявлением:

«Вратарь армянского клуба «Алашкерт» Андрия Драгоевич на данный момент не является членом сборной Черногории, и его сообщение в социальной сети Instagram не отражает официальную позицию национальной сборной Черногории или Футбольной ассоциации Черногории относительно текущей ситуации в Нагорно-Карабахском регионе.

Футбольная ассоциация Черногории - не политическая организация, и своей деятельностью она стремится продвигать общие ценности, а не те, которые разделяют нас в каком-либо смысле. В этом контексте Футбольная ассоциация Черногории выражает надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе прекратится как можно скорее и что в этом регионе снова воцарится мир».

Как мы уже сообщали, вчера исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов заявил, что АФФА направит официальную жалобу в УЕФА.

«Вмешательство третьей страны в вопрос, который ее не касается, не просто не этичен, но и является свидетельством поддержки сепаратистского режима, что недопустимо, - заявил Эльхан Мамедов. - АФФА крайне негативно к этому относится. Драгоевич не играл против сборной Азербайджана, но это не меняет наше отношение к ситуации. АФФА направит официальную жалобу в УЕФА. Устно Европейский футбольный союз уже проинформирован».