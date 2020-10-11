Захарова приподняла занавес: 11 часов вместе с Байрамовым, Лавровым и Мнацаканяном

Напомним, что на прошлой неделе главы МИД Азербайджана и Армении во время переговоров в Москве согласовали прекращение огня и обмен пленными и телами погибших.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" подробно рассказала о ходе переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабах е.

По ее словам, переговоры продлились почти 11 часов и завершились около двух часов ночи. При этом изначально они носили характер консультаций, но в ходе процесса удалось выработать документ, который стал бы отправной точкой в урегулировании конфликта.

Участники встречи сделали несколько перерывов, чтобы делегации могли созвониться с Баку и Ереваном.

"В начале третьего радостный возглас Сергея Викторовича раздался в зале. Он еще раз задал вопрос сторонам, все ли согласовано, и только после этого отправился к журналистам", — отметила Захарова.

Она добавила, что в ходе этих консультаций по-новому открыла для себя главу российской дипломатии.

"У меня такое впечатление, что в этот раунд он вложил всего себя, весь свой интеллект, все свои способности переговорщика, человеческие качества", — поделилась Захарова.

Дипломат подчеркнула, что значительную роль в этом процессе сыграл лично Владимир Путин.

"Когда дорогу, которую тебе предстоит пройти, прокладывает президент России, это дает такие силы, что с этого пути свернуть невозможно", — отметила она.

По ее словам, многочисленные телефонные переговоры главы российского государства с лидерами Армении и Азербайджана заложили фундамент урегулирования конфликта.

"Это, да простят меня все, и осветило, и освятило этот путь", — пошутила она.