МЧС оценивает ущерб, нанесенный Гяндже ракетным ударом Армении

После того, как многоквартирное здание в центре Гянджи подверглось ракетному удару со стороны ВС Армении, сотрудники службы спасения МЧС Азербайджана были немедленно привлечены на место происшествия. Об этом в интервью журналистам сказал заместитель министра, генерал-лейтенант Рагим Латифов.

Замминистра отметил, что ракетным обстрелом противника были полностью разрушены три 31-квартирных дома, четыре дома и один частный дом оказались в аварийном положении. При этом в разной степени были повреждены находящиеся вокруг коммерческие объекты и жилые дома. Всего в 95 квартирах проживало 205 человек, включая эти семь зданий и один частный дом. Из-под завалов извлечены 9 тел и 17 раненых. Пострадали 35 мирных жителей.

"Сразу после инцидента для оказания психологической помощи в Гянджу была отправлена бригада врачей и психологов Министерства по чрезвычайным ситуациям. Параллельно с этим работает специальная комиссия МЧС по оценке ущерба, нанесенного в результате этого нападения. После уточнения списка проживающих в домах жителей совместно с представителями местной исполнительной власти и установления того, что под завалами никого не осталось поисково-спасательные работы были прекращены", - сказал Латифов.