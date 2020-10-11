ЗАО A-Kond 1 в целях поддержки Азербайджанской армии перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 100 тысяч манатов. Кроме этого, коллектив компании пожертвовал большую часть своей зарплаты за октябрь в поддержку Азербайджанской армии.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Отметим, что A-kond 1является местной компанией, действующей на рынке Азербайджана с 2008 года. Компания специализируется в сфере механики, электрики и сантехники, и является официальным дистрибьютором в Азербайджане брендов Hisense и Hitachi. Компания выполняет проекты и тесно сотрудничает с такими крупными компаниями как SOCAR, PMD Projects, PAŞA Holdinq, Technip FMC, Technimont, Tecnicas Reunidas и др.