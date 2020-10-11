«Наше отношение таково: мы никогда не вели войну с гражданскими лицами, не ведем и сегодня. Это одна из особенностей, которая отличает Азербайджан от Армении. Поэтому для устойчивого перемирия в первую очередь Армения должна понять, что они не увидят больше никогда освобожденные нами земли, они туда не вернутся. Это абсолютно невозможно для них. Кто бы что не говорил, кто бы их не поддерживал, этого не будет. Мы пришли на эти земли, эти земли наших отцов и дедов. Никакая сила не может нас оттуда выдворить. И как быстро они это поймут, это лучше будет для них. Потому что для устойчивого перемирия необходимо, чтобы обе стороны должны его соблюдать. Мы придерживаемся этого принципа. Мы соблюдали перемирие, вступившее в силу после 12 часов, но когда увидели, что Армения его нарушает, конечно же, не смогли оставить это без ответа. Мы должны защищать себя, и таким образом, перемирие вступило в силу, но в реальности его нет», - сказал глава государства.