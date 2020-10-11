«Мы подъезжаем к городу Гадрут, он расположен на южном фронте. В районе, за который идет возможно, наиболее упорная борьба во всем Нагорном Карабахе. Дело в том, что еще до объявления о прекращении огня, президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что оборона города пала. И на тот момент он уже был под контролем у Азербайджана. Силы Армении, конечно же, отвергли эти сообщения, заявив, что город все еще под их контролем. Так что, несмотря на прекращение огня обе стороны ведут упорную борьбу за контроль за этим городом», - говорится в репортаже корреспондента RT Игоря Жданова.

«Эта часть города находится под контролем у армянских сил. Город сейчас обстреливается артиллерией и это наименее безопасное место в регионе. Нам сказали уйти с дороги, покинуть ее. Сейчас мы спускаемся в какой-то подвал, потому что по нам ведется обстрел. Пока побудем здесь, переждем обстрел. Нам говорят, что можно передвигаться только по одному. Задерживаться нам здесь слишком опасно», - говорится в репортаже.

Во время побега репортеров из Гадрута у их машины спустило колесо.

«Пока мы меняли колесо, над нами летали военные самолеты и бомбили горы вокруг Гадрута. По сути, обе стороны упорно бьются за контроль над городом. И для тех, и для других — это вопрос территориальной целостности. Вот как обстоят дела с прекращением огня», - говорит Игорь Жданов.