Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили в понедельник в МЧС Азербайджана, снаряд, выпущенный армянской армией, вызвал пожар в частном доме гражданина в Агдамском районе. Соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС, привлеченные к месту происшествия, потушили пожар и предотвратили его распространение на близлежащие здания.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".