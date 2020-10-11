Армения обнародовала еще один список убитых в Карабахе второй за сутки
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, во втором списке за 12 октября 2020 года еще 45 фамилий.
Геворкян Шалико Володяевич, 1995 г.р.
Азизян Арташес Егишевич 1980 г.р.
Аброян Арсен Рубикович 2000 г.р.
Айвазян Рафик Гамлетович 2001 г.р.
Торосян Арзуман Егорович 2001 г.р.
Солкарян Арсен Артакович 2000 г.р.
Киракосян Араик Эдикович 1991г.р.
Бабаджанян Геворк Артурович 1996 г.р.
Галстян Мартин Вагенович 1991 г.р.
Саркисян Нарек Дживанович, 1993 г.р.
Сафян Гегам Сержикович, 1984 г.р.
Маилян Рубик Ованнесович, 1969 г.р..
Сафян Араик Ованнесович, 1989 г.р.
Погосян Врежик Сейранович, 1992 г.р..
Ованнисян Давид Араевич, 1995 г.р.
Амарян Самсон Рачикович, 1988 г.р.
Арабачян Геворк Агасиевич, 2001 г.р..
Погосян Арам Артурович, 1997 г.р.
Мартиросян Нарек Ширазович, 1993 г.р..
Резервист Хачатрян Марат Владикович, 1979 г.р.
Габриелян Гор Арменакович, 2002 г.р.
Чичян Эдуард Арманович, 2001 г.р.
Навоян Шант Гургенович, 2001 г.р..
Галстян Шаген Арутюнович, 2001 г.р.
Григорян Ишхан Артурович, 2002 г.р.
Ованнисян Нарек Айкович, 2001 г.р.
Карян Геворк Григорович, 2001 г.р..
Хачатрян Нарек Артурович, 2001 г.р.
Григорян Размик Тельманович, 1998 г.р..
Резервист Гарибян Карен Рудикович, 1982 г.р.
Манучарян Арутюн Ваникович, 1988 г.р.
Бадалян Давид Ваганович, 1987 г.р
Даниелян Арам Варданович, 2001 г.р.
Тандилян Размик Каренович, 2001 г.р.
Аракелян Артур Арамаисович, 2000 г.р.
Григорян Элфик Гагикович, 2001 г.р.
Акопян Акоп Хачатурович, 2001 г.р.
Манукян Павел Арутюнович, 2001 г.р..
Барсегян Зарзанд Оганесович, 1982 г.р.
Ованнисян Ваграм Вачаганович, 1983 г.р.
Манукян Геворк Манвелович, 1995 г.р.
Амирджанян Армен Завенович, 1991 г.р.
Асланян Ишхан Рафикович, 1988 г.р.
Сафарян Мисак Акопович, 1978 г.р.
Акопян Айк Араратович, 1990 г.р.
Таким образом, сегодня Армения официально признала потерю 96 военнослужащих.