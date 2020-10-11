В этой связи сенатор призвала мировую дипломатическую общественность вмешаться в конфликт ради достижения мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на новостное агентство Agenzia Nova.

"Несмотря на то, что Азербайджан – страна, подвергшаяся военной агрессии, Баку принял призывы мировой общественности о прекращении огня. Все произошедшее за последние 48 часов в очередной раз доказывает, что Армения, грубо нарушив гуманитарное прекращение огня, продолжает проведение политики, направленной на эскалацию конфликта", - сказала она, подчеркнув, что в результате ракетной атаки Армении в Гяндже погибли девять, получили ранения 34 человека, в том числе дети.

"Мы должны незамедлительно остановить ВС Армении, которые осуществляют геноцид и военные преступления против азербайджанского населения. Это наше моральное обязательство", - подчеркнула Мария Ризотти.

Далее политик призвала международное сообщество и правительство Италии осудить действия Еревана, направленные против азербайджанского народа. "Руководство Италии должно потребовать у Армении вывода войск из территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями СБ ООН", - приводит слова сенатора новостное агентство Agenzia Nova.