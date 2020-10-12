12 октября 2020, 22:14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 71-го Международного конгресса астронавтики (МАК 2020), который начался сегодня в виртуальном формате. В этом году Международный конгресс астронавтики, посвященный киберпространству, объединяет более 10 тысяч участников, в том числе руководителей ведущих агентств, исследовательских центров и организаций международного космического сообщества, а также известных ученых, экспертов, молодых исследователей из частного сектора и студентов.

В своем видеообращении Президент Алиев отметил, что Международный конгресс астронавтики проводился в ближайшей географии только один раз, в Баку, в 1973 году, и добавил, что выбор Азербайджана в качестве страны-хозяина Конгресса продемонстрировал высокий интеллектуальный и технический потенциал нашего народа и нашей страны. Он подчеркнул, насколько символичным будет проведение конгресса в Баку в 2023 году, ровно 50 лет спустя. Президент также упомянул огромный прогресс, достигнутый в различных сферах государственного управления и экономического развития страны, включая рост уровня ВВП, снижение уровня бедности и наличие резервов, в шесть раз превышающий внешний долг, который составляет только 20% ВВП Азербайджана.

«Сегодня Азербайджан является членом космического клуба, и имея три собственных спутника на орбите, Азербайджан планирует продолжить свою деятельность в этом направлении. И я уверен, что Конгресс, который состоится в нашей столице в 2023 году, даст дополнительный импульс развитию космической отрасли в нашей стране», - сказал Президент Ильхам Алиев и завершил свое выступление приглашением международного космического сообщества в Баку в 2023 году. Стоит отметить, что Международный конгресс астронавтики запланирован на 12-14 октября 2020 года. Ряд пленарных, технических и специальных сессий, включенных в повестку Конгресса, будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте IAC 2020 (iac2020.org), что позволит Конгрессу охватить более широкую аудиторию.