Эрдоган призвал Евросоюз поддержать территориальную целостность Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого призвал ЕС продемонстрировать последовательную позицию по вопросу территориальной целостности Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает «Анадолу».

Президент Эрдоган отметил, что оккупировавшая территории Азербайджана Армения, атаковав сначала расположенный на маршруте прохождения нефтегазовых энергетических линий и транспортных коммуникаций Товузский район Азербайджана, а затем азербайджанский город Гянджа, создала угрозу для безопасности энергопоставок в Европу.