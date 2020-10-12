Мы не раз публиковали точку зрения на военные действия на оккупированных территориях, которую высказывали латвийские и европейские политики. Корреспондент haqqin.az задал несколько вопросов депутату Европарламента Андрису Америксу.

- Гуманитарное перемирие, которые было заключено сторонами конфликта на прошлой неделе, уже неоднократно нарушалось. А ракета, которая позавчера ночью была выпущена со стороны Армении, разрушила несколько жилых домов в Гяндже; погибли 9 человек, несколько десятков были ранены. Какова позиция евродепутатов по поводу этого военного конфликта, в частности ваша?

- Конечно, я придерживаюсь той точки зрения, что основа решения всех спорных вопросов - это территориальная целостность, Латвия признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Согласно международному праву, это территория Азербайджана.

То, что международное сообщество не смогло достичь мирного разрешения этого вопроса, восстановления территориальной целостности, - очень плохо.

Более того, и Объединенные Нации, и Евросоюз, и все глобальные игроки в мировой внешней политике не смогли добиться того, что основа основ — это все-таки то, как каждая страна зафиксировала свои границы.

Я могу только призвать всех тех людей, у которых есть здравый смысл, найти выход. Конечно, сегодня и Россия высказывает свою точку зрения. Конечно, Евросоюз и президент Франции Макрон выступили со своей инициативой. Но базовый принцип для мира один, по моему мнению, это - территориальная целостность и восстановление тех границ, которые каждая сторона утвердила в момент провозглашения своей независимости.

- Евросоюз может повлиять на разрешение военного конфликта между двумя странами — членами программы «Восточного партнерства»? Не логично ли было направить делегацию Европарламента в район конфликта, в Ереван и Баку, чтобы навести какие-то мосты? Или дойти вплоть до введения санкций против тех, кто не исполняет резолюции ООН?

- Сейчас продолжается экономический кризис и пандемия Covid, что влияет на передвижения людей.

Я думаю, что сегодня та инициатива, которая выдвинута господином Макроном, будет еще развиваться — будь это на уровне парламентариев, будь то на уровне представителей Еврокомиссии.

Я считаю, что Евросоюз обязан не стоять в стороне от этого и занять наблюдательную позицию. Свою инициативу высказал Путин. Конечно, своя точка зрения есть и у Турции. Но еще раз повторю: мы можем призывать дружить и прекратить военные действия, но все равно суть проблемы - это геополитический вопрос, касающийся неизменности существующих границ.

- В моей недавней беседе с первым президентом независимой Литвы господином Витаутасом Ландсбергисом, с его стороны прозвучало мнение, что он видит разрешение конфликта в заключении некоего Pax Europeana. Мирного соглашения, исключающего из процесса Минскую группу, бездействовавшую почти 30 лет. Pax Europeana, именно с участием стран Евросоюза. Как по вашему, есть ли в этом определенная логика и разумность такого подхода?

- Если эти годы Минская группа не смогла найти решение этой ситуации, так конечно, надо искать еще новые предложения. В любом случае цель одна, чтобы не страдали мирные люди, чтобы люди могли жить в спокойствии и прогнозируемости. Поэтому если есть такое предложение, это вариант, который надо обдумать.

- Инициативы к миру - это всегда положительно, благодаря каким-то инициативам возможен какой-то выход. Но, возвращаясь к четырем резолюциям ООН по деоккупации захваченных Арменией азербайджанских земель, - они лежат на столе властей в Ереване без движения. Именно власть в Ереване не собирается, похоже, ничего делать по их выполнению. Азербайджан устал от 30-летней патовой ситуации и осуществляет контртеррористическую операцию, то есть свое право на суверенитет над оккупированными землями. Армения продолжает провокации и обстрелы после подписания перемирия. Есть информация, что оружие ей поставляется сейчас очень интенсивно под видом гуманитарного груза, в том числе частными самолетами. И поставки идут даже с территорий двух стран-сопредседателей Минской группы. Как все это остановить, если одна сторона не слышит и продолжает эскалацию?

- Все лидеры - взрослые люди, получили хорошее высшее образование и имеют свой жизненный опыт. Сейчас XXI век, и я тоже считаю, что дальнейшая эскалация, когда ввозится оружие и под снаряды попадает мирное население — для Европы это крайне неприемлемый вариант. Поэтому сегодня это ответственность и Евросоюза, чтобы мы могли жить после разрешения этого конфликта дальше. И для этого есть основа — неизменность границ. Наверное, сегодня надо ведущим странам Евросоюза включаться в переговорный процесс. Иначе будут гибнуть люди.

- Возвращаясь к позиции господина Макрона, я бы напомнил, что он встал откровенно на сторону Армении. Выступая в Риге, в том числе он обвинил Азербайджан в нападении на Армению…

- Это тоже неправильно. Он вышел с инициативой, но сегодня можно сказать, что есть еще Германия. И сегодня я бы больше ожидал активности от нее. Тем более что Германия является председателем Евросоюза до конца года. И несмотря на то, что в Европе есть проблемы — и Brexit и Covid, мы сегодня под руководством Меркель должны как-то это решать.

- На полях Европарламента уже прозвучала кулуарная информация, что вопрос военного конфликта между Арменией и Азербайджаном на этой неделе может быть поднят на одном из заседаний. Насколько это соответствует действительности?

- Я могу сказать, что на предыдущем пленарном заседании Европарламент принимал решение по Карабаху, там обсуждался этот вопрос. И, конечно, сегодня Европарламент — а это 700 депутатов разных политических взглядов, разных точек зрения — на мой взгляд, большинство депутатов придерживаются основного принципа, что в основе всех решений - это границы. И Армении надо этот принцип уважать. Надо уважать право Азербайджана на свои исторические территории, включая Карабах. Вопрос другой, как люди дальше будут жить на этой территории, тот же Карабах, и как будут защищены права человека. Факт один — это территория Азербайджана.