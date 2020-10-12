Главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков: Россия должна убедить Пашиняна, что Азербайджан оказался сильнее

«Прошедшая неделя показала правильность нашей гипотезы: новое в этом конфликте за последние пару десятков лет состояло в том, что Азербайджан настроился на то, чтобы решить эту проблему, - заявил Константин Ремчуков в эфире программы «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы». - То есть больше не существует такого понятия, как статус-кво, которым руководствовались в течение почти 30 лет все переговорщики, в том числе Минская группа. Как сказал Ильхам Алиев, «больше никакого статус-кво нет». Поэтому Азербайджан вошел в этот конфликт с тем, чтобы вернуть себе эти территории, которые он считает своими. И он военным путем решает эту проблему. Поэтому переговорный процесс может идти на основе того, признает это Армения или нет».

По словам главреда «Независимой», у России и Сергея Лаврова сейчас очень непростая задача.

«Наши, конечно, находятся в сложной ситуации. Потому что армяне говорят и Пашинян всему миру говорит о священном праве нации на самоопределение, а азербайджанцы говорят о священном праве, записанном в уставе ООН о территориальной целостности. Это абсолютно те же аргументы, которые мы использовали по Крыму, использовались по Косово.

Если мы в парадигме Крыма действуем, то что здесь: право наций на самоопределение или территориальная целостность? И тут непонятно, у кого территориальная целостность, а кто должен самоопределяться с учетом миллиона беженцев из Карабаха, которые находятся в Азербайджане. Можно ли признать волеизъявление тех, кто в данный момент находится в Карабахе за истинное выражение?

Поэтому я говорю, что тут даже разговаривать на эту тему нельзя. Алиев решил вопрос силой. И задача, я думаю, будет у всех — французов, американцев, русских - убедить Пашиняна, что на данный момент вот так это будет. Поэтому, я думаю, что эта неделя показала, что Азербайджан решил эту проблему в свою пользу.

При таком уровне горячности, конечно, Россия, которая сейчас выполняет роль посредника - бедный Лавров - у него очень сложная задача, чтобы не обижать эту горячую кровь… Там же жертвы. Самое обидное во всем этом конфликте, что реально люди гибнут, это же смерти. И, конечно, кровь никогда не делает переговоры легче.

Но в данном случае, я так понял, Азербайджан лучше подготовлен с военной точки зрения и оказался сильнее».