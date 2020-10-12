Итальянский депутат обвинила Армению в нарушении перемирия

«Я глубоко опечалена жертвами среди гражданского населения (7 убитых и 39 раненых) в азербайджанском городе Гянджа, который подвергся бомбардировке в нарушение режима прекращения огня со стороны Армении. Международная дипломатия должна немедленно вмешаться, чтобы вернуться к урегулированию конфликта путем переговоров», - написала депутат в своем твиттере.

Стоит добавить, что количество погибших после ракетного удара по Гяндже, нанесенного Арменией, достигло уже 10 человек. Город, расположенный далеко от зоны военного конфликта, был атакован в ночь с 10 на 11 октября.

Гянджа уже подвергалась обстрелу со стороны Армении 4 октября. Тогда под прицелом армянских ракет оказались родильный дом, автовокзал, пожарная станция. С полудня 10 октября стороны договорились соблюдать перемирие в гуманитарных целях, однако армянская сторона вновь обстреляла Гянджу, а также удаленный от линии фронта город Мингячевир и села Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов.