Верховный суд Израиля вынес решение в пользу Азербайджана против Армении

Согласно информации, судья Йосеф Элрон сказал, что в ходатайстве не было доказательств, чтобы провести слушание.

Верховный суд Израиля отклонил ходатайство о запрете продажи оружия Азербайджану в связи с отсутствием доказательств, оправдывающих слушание о том, использовалось ли оно для военных преступлений против Армении, сообщает haqqin.az со ссылкой на The Jerusalem Post.

На данном этапе неясно, можно ли собрать достаточные доказательства, сказал адвокат Итай Мак. Мак сказал, что призывает Израиль прекратить продажу оружия Азербайджану «из соображений морали, но у него не было достаточных доказательств для подачи ходатайства».

«Его подал активист Эли Джозеф, объявивший голодовку по этому поводу. Джозеф представил новостные сообщения о том, что 60% оружия в Азербайджан поступает из Израиля.

Однако ничего из того, что представил Джозеф, не доказывает, что израильское оружие было использовано против армян для совершения военных преступлений, сказал судья. По его словам, в лучшем случае это доказывает, что израильское оружие было продано Азербайджану, что может означать, что оно хранится на складе или в резерве только в оборонительных целях», - пишет издание.

The Jerusalem Post пишет, что судья также потребовал от Джозефа возмещения судебных издержек в размере 1500 шекелей за подачу ходатайства, указав, что «оно было подано преждевременно и без достаточного исследования».