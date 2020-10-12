Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Армении в иностранной валюте с «BB-« до «B+», прогноз по рейтингу стабильный. Причем, агентство указало, что по графику, рейтинг страны должен был быть опубликован 2 октября. Но из-за событий в стране и боев в Карабах е оно пересмотрело свое решение и задержало раскрытие результатов.

Как видите, причина протеста Еревана не стоит и выеденного яйца. Просрочка в 3 дня потому и образовалась, чтобы пересмотреть ранее подготовленные анализы. И это, поверьте, весьма малый срок, для того, чтобы перелопатить уйму документов и свежих информаций, внесенных военными действиями. Тут спасибо надо бы сказать, но привыкшие обманывать свой народ и мировую общественность армянские политики просто не могут согласиться с потерей экономического рейтинга. И особенно в дни, когда страна проигрывает на поле боя азербайджанской армии. А это уже объясняет и причину того, почему они в противовес выставляют Азербайджан. И, конечно же, Турцию, которая, по их утверждению, и является основным виновником начавшихся боевых действий в Карабах е. Да, как они стараются довести до мировой общественности, братскую Азербайджану Турцию. А не Армению, оккупировавшую пятую часть азербайджанской территории и высокопарно заявляющую чуть ранее, что Карабах – это Армения.

В принципе это обычная практика Fitch, оперативно реагирующего на события, что заслуживает лишь высокой оценки его работы. Но в Ереване это сообщение встретили в штыки. Мол, почему это международное рейтинговое агентство нарушило паритет, продлив календарные сроки пересмотра рейтинга только Армении, чтобы учесть военные действия в зоне нагорно- карабах ского конфликта (начатые с 07:30 27 сентября), при этом проигнорировав необходимость пересмотра также рейтингов Азербайджана, а так же Турции, непосредственно вовлеченных в вооруженный конфликт.

Что же заставило Ереван так ополчиться против нейтрального агентства, может, оно вдруг решило что-то отметить в пользу Азербайджана, что в мировой практике встретишь не часто? Но нет, Fitch просто констатировал уже известные факты и выдвинул свой прогноз на ближайшую перспективу. Но именно это и взбесило умные головы в Ереване, если только они остались, конечно. И для большей убедительности приведем смысл задержанного по объективным причинам отчета агентства.

В первой половине этого года экономика Армении сократилась больше ожидаемого, и значительное снижение ВВП по сравнению с апрельскими прогнозами привело к повышательной траектории госдолга. Fitch ожидает, что государственный долг страны достигнет пика в 63,9% к концу этого года против 53,5% в по итогам прошлого года. Прогнозируется также, что госдолг останется высоким в среднесрочной перспективе и возрастет в 2021 году до 65,6% ВВП, что на 9,6% выше предыдущего прогноза агентства. И, наконец, скромно подчеркнуто: «Несмотря на относительно здоровые макроэкономические рамки, мы также учитывали растущие риски в наших обновленных прогнозах. Возрождение пандемии COVID-19 должно привести к повторному внедрению ограничительных мер в стране. С другой стороны, продолжение долгосрочной эскалации в Нагорно-Карабахском конфликте негативно скажется на экономике, и мы ожидаем, что в этом году экономика Армении сократится на 6,2%».

Да, обновленный рейтинг Fitch, который лишь подтвердил высказываемые ранее прогнозы многих аналитиков, в том числе и haqqin.az, оказался для Еревана неожиданным ударом. Он положил конец возможным пересудам по поводу экономики страны и ее ресурсов для ведения большой войны. А ведь экономические цифры и факты – вещь упрямая. А когда они приводятся авторитетным международным рейтинговым агентством, трудно их отрицать или искажать на свое усмотрение, как поступают при поддержке своих покровителей армянские политики. В Ереване настолько привыкли безнаказанно перевирать исторические, военные и прочие факты, кстати, тоже конкретные с убедительными доказательствами, что столкнулись теперь с новой большой проблемой – как же донести до общественности нокаутирующий удар Fitch, который камня на камне не оставил в вопросе о силе и мощи Армении. Правда речь здесь идет об экономической составляющей, но что можно ожидать от армии, если она не поддерживается сильной экономикой.

И вот руководитель армянского рейтингового агентства AmRating Эммануил Мкртчян негодует, что подобный предвзятый подход Fitch - члена американской (международной) рейтинговой тройки - ставит под сомнение объективность его рейтинговых действий. А поскольку приведенные агентством факты не подлежат никаким сомнениям, то он находит другой путь для нападок на него. Мол, почему рейтинги Азербайджана и Турции, «вовлеченных в военные действия в зоне нагорно-карабахского конфликта», Fitch не пересмотрел, оставив ранее опубликованные соответственно июльские и августовские. Может, в этом он и находит утешение, но автор этих строк вспомнил старый анекдот. Кстати, армянский тоже.

Как-то один царь (не армянский) объявил народу, что даст каждому своему поданному вознаграждение. Причем, каждому последующему в два раза больше. Люди бросились сломя голову ко дворцу. Но единственный армянин в этой стране долго выжидал, чтобы подойти к царю последним. Очередь быстро продвигалась и таяла на глазах. Не выдержал подданный этого государства армянского происхождения и встал-таки в очередь. Каково же было его горе, когда вскоре после него в очередь встал еврей с соседнего двора. И как вы думаете, поступил сей обманувшийся в своих расчетах армянин? Подойдя к царю, он попросил его выколоть ему один глаз, а вставшему после него еврею – два глаза.

Смысл анекдота для нашего случая, думается ясен. Зачем, спрашивается, провинциальному «спецу по рейтингам» Мкртчяну обвинять ведущее рейтинговое агентство в предвзятости. И только потому, что оно первым опубликовало рейтинг Армении, а не Азербайджана или Турции. Может, потому Fitch и выдвинул вперед Армению, чтобы предупредить ее – со своей слабой экономикой не лезь против Азербайджана, который превосходит по всем показателям.