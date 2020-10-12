Армения обстреливает мирных жителей в Геранбое, Тертере и Агдаме

Вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарное перемирие, обстреливают территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

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