Армяне обстреливают территорию Агджабеди
Вооруженные силы Армении в нарушении гуманитарного перемирия обстреливают территорию Агджабединского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Вооруженные силы Армении в нарушении гуманитарного перемирия обстреливают территорию Агджабединского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
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