Миру предсказали новую торговую войну

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала доклад, в котором предсказывает начало новой торговой войны из-за попыток разных стран ввести налог на продажу цифровых товаров. Как передает CNBC, это может обернуться ежегодной потерей одного процента глобального ВВП.

«Организация экономического сотрудничества и развития предупредила, что странам необходимо прийти к соглашению, иначе они рискуют нанести дальнейший ущерб мировой экономике», — цитирует Газета.ру сообщение.

По данным организации, такие компании как Google, Apple, Facebook и Amazon способны продавать свою продукцию потребителям из разных стран, не будучи привязанными ни к одной из них. При этом они стремятся регистрироваться в странах с низкой налоговой ставкой, тогда как покупать их продукцию могут граждане из любых стран.

Решить проблему может глобальная сделка между странами, которая будет регулировать правила налогообложения цифровых услуг.