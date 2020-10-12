Не соблюдающие режим гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении, проводя перегруппировку и передислокацию, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции Азербайджанской армии в некоторых направлениях фронта. В ночь с 12 на 13 октября общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной. Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«В результате действий, предпринятых азербайджанской армией, на разных направлениях фронта было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, три РСЗО БМ-21 «Град», один ЗРК «Тор-М2КМ», одна ЗСУ-23-4 «Шилка», две БМП-2, три пушки 2А36 Гиацинт-B, одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица-пушка Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника.

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий личный состав, занявший позиции на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, был уничтожен, живая сила 1-го мотострелкового полка численностью до одной роты была заманена в засаду, передвигающаяся автомобильная техника была уничтожена.

Колонна автомобильной техники 4-го мотострелкового полка, передвигающаяся в Аскеранском направлении, и группа добровольцев, двигавшаяся из населенного пункта Сисиан в Армении в направлении оккупированных территорий Азербайджана, были уничтожены огневым ударом.

В подразделениях противника, сопротивление которых сломлено, наблюдаются случаи массового дезертирства. Войска Азербайджанской армии, соблюдающие режим гуманитарного перемирия, сохраняют оперативное преимущество на всем фронте», - говорится в сообщении.