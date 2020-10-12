Российское издание «Комсомольская правда» признало и исправило свою ошибку о Гяндже.

Напомним, что накануне в одном из своих материалов газета попыталась выдать фотографии последствий армянского ракетного удара по Гяндже как фотографию из Ханкенди (Степанакерта). Российских журналистов не смутили даже опознавательные знаки на рукавах сотрудников МЧС Азербайджана, которые разбирали завалы.

Вопиющая фальсификация фактов от российского издания не могла пройти незамеченной. Haqqin.az накануне опубликовал статью, в которой призвал российских журналистов исправить допущенную ошибку.

Сегодня утром «Комсомольская правда» исправила ошибку и указала, что это фотографии разрушенных домов в Гяндже.