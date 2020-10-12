ВОЗ заявила о рекордном числе заражений COVID-19 за неделю

За минувшую неделю число заразившихся COVID-19 в мире выросло более чем на 2,2 миллиона — это самый высокий рост за семь дней с начала пандемии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«С 5 октября из шести регионов ВОЗ поступили сообщения о более чем 2,2 млн новых случаев заболевания и 39 тыс. смертей от COVID-19. Это самое большое число случаев, о которых было сообщено за одну неделю», — сообщили в организации.

По состоянию на 11 октября, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 37 109 851, летальных исходов — 1 070 355.

Наиболее тяжелая ситуация с COVID-19 в Северной и Южной Америке — там с 5 по 11 октября заразились более 804 тысяч человек, общее число зараженных превысило 17,79 миллионов. За неделю от вируса умерли более 20 тысяч человек, общее число летальных исходов составило более 588 тысяч. В Юго-Восточной Азии за минувшие семь дней заразились более 575 тысяч человек — общее число превысило 7,9 миллионов. Количество летальных исходов превысило 126 тысяч. В Европе также выявлен самый большой рост заболеваемости коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей (34%). Число инфицированных выросло более чем на 694 тысяч до почти 6,92 миллионов. Количество детальных исходов за неделю превысило 6,1 тысячу человек, а общее число — более 246 тысяч.