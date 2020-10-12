В TƏBİB забили тревогу: «Люди словно забыли о коронавирусе»

Создается впечатление, что коронавирус стал обычным явлением для людей, потерял свою актуальность. Об этом сказал глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Васиф Алиев.

По его словам, если число инфицированных COVİD-19 за сутки превышает 200 человек, то это должно быть для нас своеобразным сигналом, предупреждением.

"Прошу людей учитывать сложившуюся ситуацию, в последние дни количество заражений увеличивается. В последние недели количество ежедневных заражений было ниже 100, что вызвало в обществе некое расслабление. Но если число инфицированных в последние дни превышает 200 человек, то это должно стать для нас сигналом, предупреждением. Увеличение этого числа связано с увеличением контактов людей друг с другом. В последнее время люди словно забыли о коронавирусе. В Грузии и Армении число инфицированных достигло пика. Это побуждает нас быть еще более осторожными", - подчеркнул Васиф Алиев.

Он также подчеркнул, что необходимо учитывать наличие раненых в стране, которая ведет войну. По словам Алиева, для улучшения медицинского обслуживания получивших ранения солдат люди в тылу должны быть здоровыми, чтобы быть полезными для фронта.

"Пандемия еще не завершилась. Порой кажется, что коронавирус стал обычным явлением для людей, потерял свою актуальность. Но вирус все еще актуален. Ослабление режима карантина не означает, что мы должны забывать о наличии коронавируса, наоборот, мы должны быть более внимательными", - добавил Васиф Алиев.