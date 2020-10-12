Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Türk фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал сегодня интервью турецкому телеканалу Haber Türk. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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