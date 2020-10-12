Девлет Бахчели: переговоры только после деоккупации земель Азербайджана

Переговоры по карабахскому вопросу должны начаться лишь после деоккупации земель Азербайджана, заявил председатель турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели на заседании парламентской фракции оппозиционной партии. Об этом пишет Anadolu.

Турецкий политик подчеркнул, что Армения должна вывести войска с территории Азербайджана: «Без деоккупации земель Азербайджана прекращение боев и переговоры станут преступлением».

По словам Бахчели, переговоры с Ереваном на фоне продолжающейся оккупации узаконят преступления Армении.