Синоптики пообещали комфортную погоду

Завтра, 14 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха составит на Апшероне ночью 12-15, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

14 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 10-15, днем 22-27, в горах ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

14 октября на Апшеронском полуострове ожидается комфортный температурный режим, что благоприятно для метеочувствительных людей.