Алмазбека Атамбаева вернули в СИЗО

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности республики, ранее принятое решение суда о его освобождении под домашний арест признано незаконным. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда города Бишкек было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения в отношении Атамбаева под давлением", - говорится в сообщении.