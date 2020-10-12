Али Нагиев: «Оскорбительные действия над телами убитых азербайджанских солдат...»

Председатель Госкомиссии Али Нагиев рассказал о том, что в результате военной агрессии Республики Армения против Азербайджана было серьезно нарушено международное гуманитарное право, армянская сторона совершает многочисленные преступления, намеренно убивая мирных жителей на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, а также умышленно уничтожая их имущество.

12 октября 2020 года начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев встретился с руководителем азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста Ариан Бауэр, сообщает официальный сайт СГБ Азербайджана.

Али Нагиев отметил, что несмотря на то, что в результате встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Москве была достигнута договоренность о соблюдении режима прекращения огня по гуманитарным соображениям с 12:00 10 октября 2020 года, ВС Армении продолжают грубо нарушать эту договоренность. Уже через несколько часов после установления режима прекращения огня один медицинский работник был серьезно ранен в результате обстрела машины скорой помощи армянскими вооруженными силами в районе освобожденного Суговушана. Также в ночь на 11 октября вооруженные силы Армении обстреляли ракетами Гянджу, второй по величине город Азербайджана, расположенный далеко за линией фронта, в результате чего погибли 10 мирных жителей, а 34 человека были ранены, в том числе 10 женщин и 5 детей. Было отмечено, что с 27 сентября погиб 41 мирный житель, 211 ранено и более 1200 частных домов и гражданских объектов были разрушены в результате тяжелых артиллерийских и ракетных обстрелов армянскими вооруженными силами населенных пунктов Азербайджана вне зоны конфликта и боевых действий.

Председатель Госкомиссии Али Нагиев также заявил, что распространенные в социальных сетях видеокадры оскорбительных действий над телами убитых армянскими военнослужащими азербайджанских военнослужащих являются доказательством серьезного нарушения статей 16 и 17 Женевской конвенции.

Несмотря на то, что Армения не придает значения международным гуманитарным правовым нормам, правам человека и обязательствам Женевской конвенции от 1949 года, обмен телами, освобождение пленных и заложников постоянно находится в центре внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева, и со стороны главы государства даны необходимые поручения.

Затем председатель Госкомиссии представил Ариан Бауэр факты нарушения армянской стороной норм международного гуманитарного права и призвал МККК объективно оценить факты нарушения норм гуманитарного права со стороны Армении.

Ариан Бауэр подчеркнула конструктивность взаимной деятельности МККК и Госкомиссии, которая дает конкретные результаты, и выразила надежду, что эффективное сотрудничество будет и впредь развиваться.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, вызывающих взаимный интерес.