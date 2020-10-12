В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 277 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Как сообщили во вторник в Оперативном штабе при Кабинете министров АР, 64 пациента больниц особого режима вылечились и были выписаны домой.

Три пациента с положительным ответом теста на коронавирус скончались от обострения сопутствующих заболеваний.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлен в общей сложности 42 381 случай инфицирования коронавирусом, из них 39 468 человек вылечились, 612 человек умерли.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 2 301 человек.