Чавушоглу: Турция поддержит Азербайджан при любых обстоятельствах

Анкара при любых обстоятельствах поддержит Азербайджан как на поле боя, так и за столом переговоров. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со шведской коллегой Анн Кристин Линде во вторник в Анкаре, сообщает «Анадолу».

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что наряду с призывами к прекращению огня на Южном Кавказе следует озвучивать требования к выводу армянских войск с оккупированных земель Азербайджана. Лишь в этом случае можно будет говорить о реальном стремлении международного сообщества к урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал глава турецкой дипломатии.

В свою очередь глава МИД Швеции отметила, что Стокгольм обеспокоен продолжающимися боями на фоне договоренности о гуманитарном перемирии в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Призываем (стороны) прекратить бои и достичь согласия, сказала Линде.