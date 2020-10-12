Амр Муса и принц Фейсал написали Ильхаму Алиеву: «В геополитике все решает время»

«Ваше превосходительство. В эти дни мы много думаем о Вас и хотели бы поделиться с Вами некоторыми мыслями. Перед Вами стоит такой большой вызов, как защита основных национальных интересов своей страны в чрезвычайно опасных условиях. По опыту мы знаем, что Вы выдержите все давления.

Достигнутые Вами успехи за последние два десятилетия, в том числе личные и национальные достижения, авторитет, завоеванный на международной арене, а также ценная деятельность Международного центра Низами Гянджеви, который доводит Ваши мысли до мира, не могут сравниться ни с чем в мире», - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что в геополитике все решает время.

«Нам известно о бездействии Минской группы ОБСЕ, а также о невыполнении на протяжении почти 30 лет резолюций Совета Безопасности ООН номера 822, 853, 874 и 884. Но Вы продемонстрировали высокие управленческие способности и терпеливый подход в стратегическом плане. Мы должны довести этот вопрос до внимания Организации Объединенных Наций и привлечь международные структуры для оказания необходимого давления в связи с этим.

Вы сильнее и влиятельнее. Работая совместно с нашими сопредседателями Вайрой Вике-Фрейбергой, Исмаилом Серагельдином и генеральным секретарем, мы координируем активную поддержку наших членов. Передаем Вам и народу Азербайджана наши наилучшие пожелания. Наши молитвы с Вами», - говорится в письме.