Лига наций: Азербайджан принимает Кипр в Албании

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в албанском городе Эльбасани близ Тираны начнется матч 4-го тура Лиги наций между сборными Азербайджана и Кипра.

Как известно, эта игра должна была состояться на Бакинском Олимпийском стадионе, но из-за армянского террора в отношении мирного населения Азербайджана было решено перенести встречу на нейтральное поле.

В субботу наша национальная команда играла в Черногории против местной сборной (0:2). После игры сборная Азербайджана перебралась в соседнюю Албанию.

Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Хорватии во главе с Франом Йовичем. Наши футболисты выйдут на игру с черными повязками в память о жертвах среди мирного населения, погибших после обстрелов городов и районов Азербайджана со стороны армянских вооруженных сил.

В первой игре, состоявшейся на Кипре в сентябре, Азербайджан обыграл хозяев со счетом 1:0.

Также сегодня в нашей группе Черногория примет Люксембург. Эта игра начнется в 22:45.

Турнирное положение после 3 туров:

1.Черногория – 9 очков (3 матча)

2.Люксембург – 6 (3)

3.Азербайджан – 3 (3)

4.Кипр – 0 (3).