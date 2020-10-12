МИД Азербайджана о заявлениях Мнацаканяна

МИД Азербайджана считает, что заявления главы армянского внешнеполитического ведомства Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта, сделанные в рамках визита в Москву, направлены против субстантивных переговоров.

«Заявления, сделанные министром иностранных дел Армении во время его официального визита в РФ, традиционно отражают ряд моментов, не соответствующих действительности. Эти пункты направлены на искажение ситуации вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и тем самым преследуют цель отвлечь международное сообщество. Азербайджанская сторона считает такой подход совершенно не конструктивным, поскольку он нарушает нормы и принципы международного права, резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции ОБСЕ, а также заявление по итогам встречи глав МИД трех стран в Москве», - отмечается в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в заявлении по итогам встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении в Москве подтверждается приверженность сторон нынешнему формату переговоров и предусматривается начало предметных переговоров, основанных на базовых принципах.

«Азербайджанская сторона заявила о готовности начать переговоры в ближайшее время. Армянская сторона, в свою очередь, сразу же стала делать заявления, которые в одностороннем порядке и неточно интерпретировали заявление московской встречи, отражая лозунги самоопределения и признания незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана», - указывает МИД.