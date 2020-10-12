Пожертвование в Фонд помощи ВС можно сделать с помощью приложения Kabinetim от Azercell

Сегодня, когда сердца всех наших граждан бьются за Карабах , каждый азербайджанец живет желанием помочь нашей славной армии. Несмотря на высокий уровень снабжения Вооруженных сил правительством Азербайджана, число перечисляющих пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам в целях поддержки армии постоянно растет. Независимо от сферы деятельности, работы и профессии, все проявляют солидарность с нашими солдатами, героически сражающимися на фронте.

Компания Azercell тоже создает для своих абонентов возможность делать пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам в более удобной и быстрой форме.Посредством приложение Azercell «Kabinetim» («Мой кабинет») в любое время суток в режиме 24/7 можно переводить средства в Фонд. Для этого достаточно запустить приложение «Kabinetim», и в разделе «Mobil Ödəmə» («Мобильная Оплата») выбрав операцию «Orduya ianə» («Пожертвовать армии»), произвести оплату. Для перечисления суммы нет необходимости в кредитной карте, баланс данного номера должен составлять как минимум 3 азн. Разовая сумма для пожертвования может составить 50 манатов, тогда как месячный лимит для данной услуги составляет 500 азн.

Отметим, что мобильное приложение «Kabinetim», созданное с целью сделать повседневную работу и бытовые процессы абонентов более эффективными и предоставить им наилучший клиентский опыт, позволяет наряду с осуществлением определенных платежей полностью контролировать номер. В данном приложении есть возможность контролировать и увеличивать баланс, активировать интернет-пакеты как внутри страны, так и находясь в роуминге, изменять тарифный пакет, производить коммунальные и прочие бытовые оплаты, а также много других возможностей. Одной из значимых особенностей мобильного приложения «Kabinetim», поддерживающего азербайджанский, русский и английский языки, является то, что при использовании приложения не расходуются мегабайты.

Многофункциональное приложение «Kabinetim», которое работает в операционных системах iOS и Android, можно бесплатно загрузить в App Store, PlayStore или Huawei AppGallery. Если приложение не обновляется автоматически, можно использовать ссылку bit.ly/Kabinetim для загрузки.

Напомним, что в этот судьбоносный период истории страны компания Azercell не преминула внести свой вклад для нашей Национальной армии. В целях поддержки азербайджанской армии, борющейся за освобождение наших оккупированных земель, компанией перечислен в Фонд помощи вооруженным силам 1 миллион манатов. Помимо этого, главный сотовый провайдер страны не забыл также представителей СМИ, участвующих в информационной войне и находящихся в зоне боевых действий. Таким образом, со стороны Azercell на баланс всех отправленных на фронт журналистов и членов съемочной группы перечислено по 100 AZN.

В Azercell уверены, что масштабное наступление Азербайджанской армии завершится великой и полной победой.

Карабах — это Азербайджан!