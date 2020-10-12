Пожертвование в Фонд помощи ВС можно сделать с помощью приложения Kabinetim от Azercell
Сегодня, когда сердца всех наших граждан бьются за Карабах, каждый азербайджанец живет желанием помочь нашей славной армии. Несмотря на высокий уровень снабжения Вооруженных сил правительством Азербайджана, число перечисляющих пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам в целях поддержки армии постоянно растет. Независимо от сферы деятельности, работы и профессии, все проявляют солидарность с нашими солдатами, героически сражающимися на фронте.
Компания Azercell тоже создает для своих абонентов возможность делать пожертвования в Фонд помощи Вооруженным силам в более удобной и быстрой форме.Посредством приложение Azercell «Kabinetim» («Мой кабинет») в любое время суток в режиме 24/7 можно переводить средства в Фонд. Для этого достаточно запустить приложение «Kabinetim», и в разделе «Mobil Ödəmə» («Мобильная Оплата») выбрав операцию «Orduya ianə» («Пожертвовать армии»), произвести оплату. Для перечисления суммы нет необходимости в кредитной карте, баланс данного номера должен составлять как минимум 3 азн. Разовая сумма для пожертвования может составить 50 манатов, тогда как месячный лимит для данной услуги составляет 500 азн.
Отметим, что мобильное приложение «Kabinetim», созданное с целью сделать повседневную работу и бытовые процессы абонентов более эффективными и предоставить им наилучший клиентский опыт, позволяет наряду с осуществлением определенных платежей полностью контролировать номер. В данном приложении есть возможность контролировать и увеличивать баланс, активировать интернет-пакеты как внутри страны, так и находясь в роуминге, изменять тарифный пакет, производить коммунальные и прочие бытовые оплаты, а также много других возможностей. Одной из значимых особенностей мобильного приложения «Kabinetim», поддерживающего азербайджанский, русский и английский языки, является то, что при использовании приложения не расходуются мегабайты.
Многофункциональное приложение «Kabinetim», которое работает в операционных системах iOS и Android, можно бесплатно загрузить в App Store, PlayStore или Huawei AppGallery. Если приложение не обновляется автоматически, можно использовать ссылку bit.ly/Kabinetim для загрузки.
Напомним, что в этот судьбоносный период истории страны компания Azercell не преминула внести свой вклад для нашей Национальной армии. В целях поддержки азербайджанской армии, борющейся за освобождение наших оккупированных земель, компанией перечислен в Фонд помощи вооруженным силам 1 миллион манатов. Помимо этого, главный сотовый провайдер страны не забыл также представителей СМИ, участвующих в информационной войне и находящихся в зоне боевых действий. Таким образом, со стороны Azercell на баланс всех отправленных на фронт журналистов и членов съемочной группы перечислено по 100 AZN.
В Azercell уверены, что масштабное наступление Азербайджанской армии завершится великой и полной победой.
Карабах — это Азербайджан!