Официальный Тбилиси: через территорию Грузии не осуществляется военный транзит

Все авиарейсы, которые осуществляются по воздушному пространству Грузии, носят исключительно гуманитарный гражданский характер и полностью соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации - ИКАО, заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, передает «Спутник-Грузия».

Как отметил Дарсалия, с начала эскалации в Нагорном Карабахе транзит военных грузов был приостановлен Грузией по суше и по воздуху, как в направлении Азербайджана, так и Армении.

«Мы хотим еще раз заявить, что через территорию Грузии не осуществляется военный транзит. Согласно имеющейся у Грузии документации, полеты по воздушному пространству Грузии носят исключительно гуманитарный гражданский характер и полностью соответствуют стандартам ИКАО. Грузия продолжает добросовестно выполнять свои международные обязательства в отношении гуманитарных и гражданских, в том числе коммерческих грузов. И это делается в полном соответствии с международным правом, в том числе со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО)», - заявил Дарсалия.