Президент Киргизии пошел против воли парламента
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков признал незаконным решение Жогорку Кенеш (парламента) о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия».
Жээнбеков пошел против воли парламента и вернул депутатам постановление об утверждении нового состава правительства.
По его мнению, заседание, на котором Жапаров бал назначен премьер-министром, неправомочно, поскольку на нем отсутствовали большинство депутатов парламента от общего числа. Таким образом, кворум не был обеспечен, а решения, принятые без него, считаются незаконными и не имеющими юридической силы, пояснили в аппарате президента.